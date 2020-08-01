أناشيد والسمع والطاعة.. ناجي قمحة يفضح أساليب الإخوان في تجنيد الشباب

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، احد إصدارات مؤسسة الأهرام - إنه في فترة من الفترات كان وائل غنيم ادمن صفحة كلنا خالد سعيد، تلك الصفحة التي استغلتها الإخوان لنشر الفوضى وتأجيج الأوضاع في مصر .









وأضاف أحمد ناجي قمحة في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" ما تعرض له وائل غنيم من الإخوان نموذج من نماذج تجنيد الإخوان للشباب ".









وتابع أحمد ناجي قمحة :" أساليب الاخوان للتجنيد قائمة على الاستهداف من النشأة، والجماعة بها قسم مختص بالبراعم لانهم ووقود الجماعة ويتم استهداف الشباب في المجتمعات الريفية لسهولة التوصل إلى النوعية التي يستهدفها الاخوان".









وأكمل أحمد ناجي قمحة:" يتم استهداف الطلاب من المدارس من خلال أي مدرس إخواني يعمل على تغييب عقول الأطفال من أجل تحويل فكرهم إلى اعتناق أفكار الجماعة".













ولفت أحمد ناجي قمحة:" منذ عام 1954 كان هناك عمل في معسكرات التنظيم على المظلومية، وعندما يكبر الأطفال تترسخ في أذهانهم أفكار الجماعة الإرهابية "، مضيفا:" معسكرات الاخوان بها ترديد الاناشيد الإخوانية وتعليمهم اهمية السمع والطاعة والشاب يقسم قسم الولاء لجماعة الاخوان ". معسكراتترديدالاناشيدالإخوانية



