ليلى عبد المجيد: الإخوان الإرهابية افتقدت القدرة على مخاطبة المصريين إعلاميا.. فيديو





وأضافت عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان تلك الجماعة قد لجأت إلى الوسائل الأخرى المتاحة، مشيرا أن أغلبها تعمل في السر.





أقرا أيضا





وتابعت أستاذ الصحافة والإعلام أن تلك الوسائل تم سحب تراخيصها وأصبحت محظورة سواء صحف أو مواقع من الخارج وإستخدام قنوات تستخدم وتنشر أفكار الجماعة الإرهابية.





وأشارت عبد المجيد إلى أن الجماعة الإرهابية تبدع في إستخدام الإتصال المباشر سواء من خلال التنظيمات واللقاءات وكانت في أوقات سابقة تسيطر من خلاله على إتحادات طلاب الجامعات او النقابات المهنية ونشر أفكارهم.



