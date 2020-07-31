AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليلى عبد المجيد: الإخوان الإرهابية افتقدت القدرة على مخاطبة المصريين إعلاميا.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:01 م
دكتورة ليلى عبد المجيد
دكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام ان جماعة الإخوان الإرهابية كانت في وقت من الأوقات تجد صعوبات في مخاطبة المصريين من خلال الإعلام العام والجماهيري المملوك للدولة.

وأضافت عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان تلك الجماعة قد لجأت إلى الوسائل الأخرى المتاحة، مشيرا أن  أغلبها تعمل في السر.

أقرا أيضا 

وتابعت  أستاذ الصحافة والإعلام أن تلك الوسائل تم سحب تراخيصها وأصبحت محظورة  سواء صحف أو مواقع من الخارج وإستخدام قنوات تستخدم وتنشر أفكار الجماعة الإرهابية.

وأشارت عبد المجيد إلى أن  الجماعة الإرهابية تبدع في إستخدام الإتصال المباشر سواء من خلال التنظيمات واللقاءات وكانت في أوقات سابقة تسيطر من خلاله على إتحادات طلاب الجامعات او النقابات المهنية ونشر أفكارهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلى عبد المجيد عن قناة الجزيرة: أداة لجماعة الإخوان لتخريب المنطقة العربية

أبرزهم إلهام شاهين وسميرة أحمد.. فنانون شاركوا في ثورة 30 يونيو: أنقذت مصر من ظلام الإخوان.. وكنا ضدهم من أول يوم.. وطول عمري بكرههم

عبد المجيد محمود: الإخوان جماعة غبية وغير مؤهلة للحكم

عبد الله المغازى: الإعلان الدستورى شرارة الثورة ضد حكم الإخوان.. فيديو

مفتي الجمهورية في شهادته عن ثورة 30 يونيو وفترة حكم الإخوان: غياب المنهجية الأزهرية عن جماعة الإخوان كانت من أسباب ضلالهم وانحرافهم.. وفكرهم غريب على البيئة المصرية والشعب المصري

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. وائل غنيم يكشف عن ممارسات الإخوان.. وصلاة عيد الأضحى بدون تجاوزات في بورسعيد

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

الداخلية: الإفراج عن 770 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

لا أمزح.. رئيس الفلبين ينصح مواطنيه بتعقيم الكمامات بالبنزين

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

AdvertisementS

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

طبيب غلابة جديد.. وفاة آخر حالات مستشفي عزل بالدقهلية بسبب كورونا

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد

5 نصائح.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد دون أضرار؟