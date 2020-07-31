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باحث في شئون الإرهاب: وائل غنيم كشف عن ممارسات تنظيم الإخوان.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:57 م
منير أديب باحث في
منير أديب باحث في شئون الارهاب
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محمود محسن
أكد منير أديب باحث في شئون الإرهاب أن تسجيلات وائل غنيم كشفت عن تنظيم ورؤية جماعة الإخوان وما يمارسه التنظيم مع الأعضاء الجدد وحتى القدامى.

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه عندما سمع هذا التسجيل كشف عن الصورة الحقيقية وهي أن الإخوان سرية وليست علنية وليس لها علاقة بالعمل العلني.

وتابع باحث في شؤون الإرهاب أن الإخوان تنظيم اعتمد على العمل العسكري، مشيرا إلى أن شعار جماعة يدل على ذلك وهو السيفين والمصحف فالسيفين لرمزية القوة التى يستخدمها الإخوان.

وأشار أديب إلى أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية أكد أن طريق هذا التنظيم هو العنف وقال إننا سوف نستخدم القوة فيما لا يبدي غيرها وعندما يصبح العمل الدعوي لا سبيل له.
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