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باحث في شئون الجماعات الإرهابية يوضح مخططات الإخوان لتجنيد الشباب

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:04 م
جماعات متطرفة
جماعات متطرفة
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هاجر إبراهيم
قال إبراهيم ربيع، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تحاول أن تستعيد نفوذها مرة أخرى لتنفيذ باقى استهدافاتها، مشيرا إلى أنه تم توصيف تنظيم الإخوان الإجرامى سابقا بطريقة خاطئة بأنه مرتبط بالدين وبالأخلاق، حيث كان مدخلا مغريا للشباب.


وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوصيف الخاطئ للإخوان سابقا خلق نوعا من الخداع الإستراتيجي فى عقول الشباب، وفى نفس الوقت تساهم الأسر ومسئولياتهم فى متابعة وتربية أبنائهم جعلهم سعيدين أن هناك جماعة تنوب عنهم فى تلقين أولادهم مفاهيم دينية خاطئة.


وأوضح أن تنظيم الإخوان كيان مصنوع بإرادة مخابراتية صهيونية إنجليزية برعاية ثلاثية صهيونية إنجليزية أمريكية، لافتا إلى أن تلك هى المهمة الأساسية الوحيدة المكلف بها هى احتلال عقل ووجدان المواطن العربي والمسلم وتهيأته لقبول ومشاركة جغرافية سياسية وخرائط سياسية جديدة لتخدم الكيان الصهيونى.


وأكد أنه سيقدم نفسه على أنه مبعوث للعناية الإلاهية لإنقاذ الدين ورعايته أخلاقيا ولن يقدم نفسه على أنه سيفسد البلاد، متابعا أن الجاسوس لن يأتى ويقول أنه جاسوس.


وأشار إلى أنه منذ تأسيس حسن البنا للإخوان ومن المعروف أن تلك الجماعة تعد تنظيما سريا لا يعلم أحد عنه شيئا، لافتا إلى أن الناس لا تعلم عنه شيئا إلا ما يريد منهم معرفته.
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