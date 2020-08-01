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سيارات

تعرف على أكثر السيارات مبيعا في روسيا 2020

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
على الرغم  من تراجع مبيعات السيارات في العالم بسبب جائحة كورونا هذا العام إلا أن هناك بعض السيارات الأوروبيى لاقت رواجا  كبيرا في مختلف البلدان عموما وفي السوق الروسية بشكل خاص


ووفقا للإحصائيات فإن الأسواق الروسية شهدت مبيع اكثر من 173 ألف سيارة في النصف الأول من العام الجاري  وكان لسيارات Volkswagen Polo النصيب الأكبر من هذه المبيعات، إذ بيع منها ما بين يناير ويونيو هذا العام في روسيا أكثر من 21 ألف سيارة.

 وفي المرتبة الثانية في قائمة السيارات الأوروبية الاكثر مبيعا في روسيا لهذا العام فاحتلتها سيارات Volkswagen Tiguan، حيث بيع منها في روسيا آخر 6 أشهر نحو 13.4 ألف سيارة، وتلتها سيارات Renault Logan التي بيع منها أيضا نحو 12.2 ألف قطعة.

 أما قائمة الاكثر السيارات الأوروبية مبيعا في روسيا لعام 202 أيضا سيارات  Renault Duster التي بيع منها 12.1 ألف سيارة، و Renault Sandero بـ 10900 قطعة مباعة، وSkoda Rapid التي بيع منها 9800 سيارة، وكذلك Skoda Kodiaq بـ 8700 سيارة مباعة.

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