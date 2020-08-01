تعرف على أكثر السيارات مبيعا في روسيا 2020

على الرغم من تراجع مبيعات السيارات في العالم بسبب جائحة كورونا هذا العام إلا أن هناك بعض السيارات الأوروبيى لاقت رواجا كبيرا في مختلف البلدان عموما وفي السوق الروسية بشكل خاص





ووفقا للإحصائيات فإن الأسواق الروسية شهدت مبيع اكثر من 173 ألف سيارة في النصف الأول من العام الجاري وكان لسيارات Volkswagen Polo النصيب الأكبر من هذه المبيعات، إذ بيع منها ما بين يناير ويونيو هذا العام في روسيا أكثر من 21 ألف سيارة.



وفي المرتبة الثانية في قائمة السيارات الأوروبية الاكثر مبيعا في روسيا لهذا العام فاحتلتها سيارات Volkswagen Tiguan، حيث بيع منها في روسيا آخر 6 أشهر نحو 13.4 ألف سيارة، وتلتها سيارات Renault Logan التي بيع منها أيضا نحو 12.2 ألف قطعة.



أما قائمة الاكثر السيارات الأوروبية مبيعا في روسيا لعام 202 أيضا سيارات Renault Duster التي بيع منها 12.1 ألف سيارة، و Renault Sandero بـ 10900 قطعة مباعة، وSkoda Rapid التي بيع منها 9800 سيارة، وكذلك Skoda Kodiaq بـ 8700 سيارة مباعة.



