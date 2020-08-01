طبية اتحاد الكرة تقرر إلغاء مباراة أسوان والإنتاج الحربي الودية





تلقي مسئولو مجلس ادارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإلغاء مباراة أسوان والإنتاج الحربي الودية والتى كان مقررا إقامتها الإثنين 3 أغسطس .









وأكد مسئولو نادي أسوان بأن اللجنة الطبية أخطر النادي بإلغاء المباراة الودية التى كان من المقرر إقامتها الإثنين 3 أغسطس ،لتعذر إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى على نفقة النادى قبل المباراة .









وأكدوا على أنه تعذر إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى على نفقة النادى قبل المباراة ،نظرا لضيق الوقت بسبب إجازة عيد الأضحى .









وحصل لاعبو أسوان على إجازة يومين الخميس والجمعة لعيد الأضحى وعاد الفريق للتدريب مساء السبت ،استعدادا لاستئناف الدوري بمواجهة مصر المقاصة 9 أغسطس .