أنوشكا: الشياكة مش في المظهر ولكن في نبرة الصوت والأخلاق.. فيديو

كشفت الفنانة أنوشكا، سر أناقتها وشياكتها على مر تاريخها الفني.





وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "الشياكة مش في المظهر ولكنها في نبرة الصوت وطريقة الكلام والمعاملة والأخلاق".





وتابعت انوشكا: "شرفت أنني جلست للتحدث مع الفنانة الكبيرة نادية لطفي ورجاء الجداوي للتعرف على طريقة حديثهم وحفاظهم على اناقتهم، وكانت رجاء الجداوي رمز الشياكة".





وأكملت انوشكا :" الست دلوقتي بتنزل تشتغل وتقوم بتربية الأبناء وعليها واجبات كثيرة جدا، وزمان الراجل كان يساعد زوجته في المنزل ".





ولفتت انوشكا:" زمان المرأة كانت لا تخرج من منزلها للعمل ، ولكن الفترة الحالية تستوجب عمل المرأة والرجل معا ".