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تعليم

التعليم تعلن قبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية.. وصدى البلد ينشر الشروط

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن قبول دفعة جديدة للتقدم للالتحاق بالمدارس الاعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي 2020/2021 ، بمحافظات (القاهرة ، الاسكندرية ، المنوفية ، الشرقية ، بورسعيد ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، الفيوم ) بنين و بنات ، و ( الجيزة  ، والقليوبية ، وسوهاج ، الاقصر ، اسوان ) للبنين فقط.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الاعدادية تتمثل في  : أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الاول الاعدادي ، ويسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الاعدادي وقيمته 50 جنيه بدءا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 وحتى الاربعاء 30 سبتمبر 2020 ، بالاضافة إلى الاختبارات الطبية والبدنية والمهارية والثقافية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أنه يشترط أيضا ، اجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر – صدر – قلب  - صورة تحليل دم كاملة – اختبار ذكاء ) ، على أن يكون من التأمين الصحي أو احدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة ، ويشترط كذلك اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية.


أما بالنسبة لشروط القبول بالمرحلة الثانوية الرياضية ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم فتح باب القبول لإلتحاق الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة في حالة وجود أماكن خالية بالصف الاول الثانوي الرياضي و وفقا للشروط التالية:
يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الاول الثانوي وقيمته 50 جنيه بدءا من السبت 8 اغسطس 2020 وحتى الاربعاء 30 سبتمبر 2020بالاضافة إلى الاختبارات الطبية والبدنية والمهارية والثقافية.

كما يشترط اجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر – صدر – قلب – اختبار ذكاء -صورة تحليل دم كاملة – اختبار ذكاء على أن يكون من التأمين الصحي أو احدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة ، ويشترط اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.

ويشترط ايضا حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو افريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي وذلك طبقا للالعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب / الطالبة

ويجب حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الادارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي ، ذلك طبقا للالعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب او الطالبة ، وبطولات الجمهورية للاندية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي وذلك طبقا للالعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب / الطالبة.

ويمكن قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والادارة التعليمية او الاتحادات او المناطق الرياضية المختصة على أن يكون مستوفيا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع له .

وفي حالة قبول الطالب واجتيازه جميع الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبي  ، يتم سداد مبلغ 500 جنيه بزيادة سنوية 7%.
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