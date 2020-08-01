أنوشكا: أشعر بالغيرة من محمد صلاح لهذا السبب.. فيديو

قالت الفنانة أنوشكا ، إنها تشعر بالغيرة من النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي.









وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"أشاهد كل مباريات كرة القدم التي يشارك فيها محمد صلاح ".









وتابعت انوشكا:" أشعر بالغيرة من محمد صلاح لانه بيعمل حاجة لمصر ويحقق إنجازات باسم مصر".









وأكملت أنوشكا:" لما بشوف إنجازات محمد صلاح أشعر بالغيرة لأنني اريد ان احقق انجازات لـ مصر أيضا".









وتابعت انوشكا:" أشعر بالفخر لتحقيق أي إنجاز لمصر وليس إنجاز شخصي فقط".



