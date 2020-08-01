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توك شو

أنوشكا: أشعر بالغيرة من محمد صلاح لهذا السبب.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:39 م
انوشكا
انوشكا
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هاني حسين
قالت الفنانة أنوشكا، إنها تشعر بالغيرة من النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي.


وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"أشاهد كل مباريات كرة القدم التي يشارك فيها محمد صلاح ".


وتابعت انوشكا:"  أشعر بالغيرة من محمد صلاح لانه بيعمل حاجة لمصر ويحقق إنجازات باسم مصر".


وأكملت أنوشكا:"  لما بشوف إنجازات محمد صلاح  أشعر بالغيرة لأنني اريد ان احقق انجازات لـ مصر أيضا".


وتابعت انوشكا:"  أشعر بالفخر لتحقيق أي إنجاز لمصر وليس إنجاز شخصي فقط".

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