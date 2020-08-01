آخر تقاليع أطباق تسالي العيد.. سناكس المكرونة المقرمشة

يحتاج الجميع إلى التسالى، الجلوس في المنزل يحتاج إلى المسليات لذلك، بدلًا من شرائها من المحلات في الخارج بأسعار مرتفعة، سنقدم لك فيما يلي آخر تقاليع أطباق تسالي العيد، والذي هو عبارة عن مكرونة محمرة في الزيت على طريقة الشيف الشربيني.





المكونات:





كيس مكرونة قلم

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

توابل فراخ

كاري

ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسمر





طريقة التحضير:





-نقوم بسلق المكرونة نصف سلقة وتصفيتها جيدًا من الماء.

-وضع ملعقتين من الزيت مع المكرونة حتى لا تتماسك في بعضها.

-رش بعض الدقيق فوق المكرونة حتى "تتعفر".

-نضع المكرونة في طاسة زيت على النار بعد التأكد من سخونة الزيت.

-نحرص على أن يكون الزيت غزيرا أيضًا.

-نستمر في تقليب المكرونة مع الزيت حتى تبدأ تنشف قليلًا ويتغير لونها إلى البني.

-تصفى جيدًا وتوضع فوقها توابل البابريكا والثوم بودر والبصل بودر وتوابل الدجاج والكاري والملح والفلفل