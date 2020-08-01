AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: إنسانية طبيب

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
 كم  سعدت  وانا ارى كم الحب والعرفان  الدائر على صفحات التواصل الاجتماعى  تشيد  بانسانية  الدكتور محمد مشالي وحبه لفعل الخير وبتكريس  حياته  في خدمة المحتاجين   وغير  القادرين علي قدر  استطاعته.   


 ولكن السؤال  الذي  يطرح نفسه   هل هناك نماذج مثل  الدكتور  مشالي   بالطبع كثير  ولم  يسلط عليهم الضوء أو بمعني أصح  لا  يحبون  الظهور  في كل محافظات مصر من شمالها  لجنوبها  هناك أطباء علي قدر هائل من العلم  والتطور  متطوعين  من وقتهم  ومالهم  في خدمة المرضي والمحتاجين  بدون مقابل  وذلك تقديرا  وعرفانا  لهم  فعلي  سبيل المثال  في احدي قري  مركز المراغة  محافظه  سوهاج واخص بالتحديد  قرية  فزارة  دكتور  مسيحي  من محافظه  اسيوط  عاش حياته  كلها في الوحدة الصحية  بالقرية  في خدمة اهالي القرية  بأجر رمزي   وكان محبوبا من الجميع المسلم قبل المسيحي،  مما يؤكد  بالدليل  القاطع  ان المصريين نسيج واحد لا فرق بين مسلم  ومسيحي  بل وصل به  الأمر بعد بلوغه  سن المعاش  رفض العودة إلي اسيوط واستمر  في القرية متطوعا  في  مستوصف  خيري  يخدم القري والقري  المجاورة  يكشف  بالمجان.
 
 انه  الدكتور جورج  الذي اشهد بأنه كان مثالا  للحب  والتسامح  وفعل الخير  طوال حياته  وكان محبوبا من المسلم قبل المسيحي،  تحية إجلال  وتقدير  للدكتور الانسان  الذي  عمل الخير  لوجه  الله  ولم  يفرق بين مسلم ومسيحي  كانت حياته كلها لعمل الخير،  وكان لا يتأخر عن إغاثة  مريض  سواء  بالوحدة الصحية او المنزل  عاش عمرة محبوبا من الجميع ومات محبوبا من الجميع  وترك سيرة طيبة  تؤكد ان الشعب المصري  نسيج واحد  لا فرق بين مسلم ومسيحي  تحية إجلال وتقدير لروحه  الطاهرة .
Advertisements

ترشيحاتنا

تفاصيل تنفيذ قرار تحويل طلاب الصيدلة إلى الطب البشري

مصادر: صعوبة شديدة تواجه الأهلي في صفقة موليكا مهاجم مازيمبي

علم مصر مقلوبا على لافتات انتخابية بالمنوفية| والمرشح: خطأ مطبعي وجار تعديله

صلاح عبد الله: كنت على كرسي متحرك وشفت الدموع في عيون اللي بيحبوني

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

المعاملة بالمثل.. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق