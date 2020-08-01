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رياضة

إي سي ميلان يفوز على كالياري 3/ صفر في الدوري الإيطالي

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أنهى فريق إي سي ميلان منافسات الدوري الإيطالي، بالفوز على فريق كالياري 3-0، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "سان سيرو". 

ورفع فريق ميلان رصيده بعد هذا الإنتصار الى 66 نقطة في المركز السادس وحسم تأهله للدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد كالياري عند النقطة 45 في المركز الثالث عشر.

سجل ميلان  هدف التقدم عن طريق، راجنار كلافان بالخطأ في مرماه في الدقيقة " 10 "، ثم أهدر زلاتان ركلة جزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة " 44 ".

وفي الدقيقة " 55 " سجل ميلان هدفا ثانيا عن طريق، زلاتان ابراهيموفيتش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل الروسونيري هدف ثالث عن طريق، صامويل كاستييخو.

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