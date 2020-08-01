القائمة الوطنية من أجل مصر تواصل حملتها الانتخابية.. مستقبل وطن: تمثيل عادل لكل أطياف الشعب.. وفريد زهران: التحالف يؤسس لمصر الحديثة

أمين مستقبل وطن:





القائمة الوطنية تضم كل أطياف الشعب في انتخابات الشيوخ



فريد زهران:





تحالف القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ انفراج سياسي



وسط إشادات بدعم "السيسي"لسكان"الزرايب:





إستقبال بالزهور ونحر عجل لمرشحي"مستقبل وطن"بــ 15 مايو





تواصل القائمة الوطنية من أجل مصر حملتها الانتخابية، وذلك قبل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤه على مدار أيام 8 و 9 أغسطس الجاري، للمصرين بالخارج، و 11 و 12 من الشهر ذاته بالداخل.









في البداية، أكد النائب اشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب أن القائمة الوطنية لمرشحي مجلس الشيوخ تضم كافة أطياف وفئات الشعب المصري وان القبائل والعائلات في اقاصي الصعيد روعي ان يتم تمثيلها التمثيل العادل وكذلك الفئات التي أكد الدستور على تمكينها من عضويه الشيوخ للاستفاده منهم في الغرفة الثانية البرلمان المصري.





واضاف أن تشكيل القائمة الوطنية راعى السلم الاجتماعي وتمثيل كافه فئات الشعب المصري.





وأوضح رشاد، في كلمته أثناء استقبال اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب له بساحه أل خلف الله بقرية هو بنجع حمادي بقنا، أنه آن الأوان ان تنتهي العصبيه والقبيلة في جميع أنحاء البلاد ويكون عنوان المرحله التكاتف والوقوف خلف الدوله المصريه ورئيسها في ظل التحديات التي تواجهه الدوله في هذا التوقيت.





وأطلق نائب رئيس حزب مستقبل وطن دعوة لكل أبناء واعضاء مستقبل وطن الي دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفرديه في الانتخابات الشيوخ المزمع اجراؤها بعد أيام واذابه كل الايديولوجيات والتوحيد خلف رأية الحزب في إطار الالتزام الحزبي واستكمال الاستحقاقات النيابيه وخطط الدوله المصريه في التنميه المستدامة واستكمال البنيان التشريعي والتأكيد على دعم القيادة السياسية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهه التحديات التي تواجهه الأمن القومي المصري.





من جانبه أشاد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي بقنا بالدعم الكبير والجولات المكوكيه التي يقوم بها نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب اشرف رشاد مؤكدا أن زيارته لكل القبائل والعائلات والدواوين تعكس حجم المسئوليه وان الحزب زاخر بالقيادات الشبابيه القادر على اثراء الحياة السياسيه من خلال فكر واستراتيجيات تتم ترجمتها على أرض الواقع من شانها ان تغير الأوضاع السياسيه والاقتصادية الي الأفضل.





كما دعا فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وتضم 11 حزبا.





وأكد فريد زهران في فيديو مسجل، أهمية التحالف الانتخابي قائلا: " الأهداف والطموحات لن تتحقق مطلقا بحزب واحد أو صوت واحد، لكن تتحق بالآراء المختلفة والتعددية السياسية والديمقراطية وإعطاء فرصة عادلة ومتساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية، والتي تقف على أرضية وطنية واحدة في مواجهة المخاطر".





وتابع: "تحالفنا الانتخابي من الممكن أن نعتبره انفراج سياسي إذا تبعه خطوات أخرى ، ومن الممكن اعتباره أيضا خطوة في اتجاه دولة مدنية ديمقراطية حديثة".





واختتم: "لهذا قررنا نخوض معركتنا في إطار هذا التحالف الانتخابي، وننجح مهما اختلفت الآراء وتعددت بين الأحزاب"، داعيا لانتخاب القائمة الوطنية من أجل مصر في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.





ووسط إجراءات إحترازية في مواجهة وباء"كورونا"إستقبلت منطقة"الزرايب"بمدينة 15 مايو،مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر،والمرشحين علي المقعد الفردي،بالموسيقي الوطنية،والدفوف،ونحر عجل احتفالا بوصول كل من د.محمود بكري ود عايدة نصيف المرشحين علي القائمة،والدكتور عبدالحي عبيد المرشح علي المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن،حيث عقد لقاء جماهيري برعاية راعي كنيسة البابا شنودة"القس أثناسيوس"وسط التزام كامل بإجراءات التباعد الاجتماعي.





وشدد الكاتب الصحفي محمود بكري خلال اللقاء علي أهمية خروج الجماهير للتصويت يومي الانتخاب،وإبراز الصورة الحضارية للمصريين في ممارسة العملية الانتخابية،وهو مالقي تجاوبا من الحضور،حيث تعهد الأب اثناسيوس بالخروج في موكب من مائة سيارة يومي الانتخاب لحث الناخبين علي الخروج والتصويت للقائمة الوطنية ومرشحي مستقبل وطن علي المقاعد الفردية.





من جانبه أشاد القس أثناسيوس بالدعم القوي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير 650 مليون جنيه لإقامة منطقة حضارية قرب منطقة الزرايب،تعويضا للمضارين من الدمار الذي حل بمنطقتهم إثر سيول 12 مارس الماضي والتي راح ضحيتها 25 من سكان المنطقة.

