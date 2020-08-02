أنوشكا: أوعد جمهوري بـ أغاني سينجل.. الشياكة مش في المظهر..وأشعر بالغيرة من محمد صلاح





الشياكة مش في المظهر ولكن في نبرة الصوت والأخلاق

سأغني تحيا مصر على المسرح مع عودة الحفلات

هرّبت خروف قبل الذبح لما كان عندي 12 سنة و خدت علقة من بابا

مقدرش أعمل البوم كامل.وأوعد جمهوري بأغاني سينجل

أشعر بالغيرة من محمد صلاح لهذا السبب





كشفت الفنانة أنوشكا، سر أناقتها وشياكتها على مر تاريخها الفني.





وقالت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "الشياكة مش في المظهر ولكنها في نبرة الصوت وطريقة الكلام والمعاملة والأخلاق".





وتابعت انوشكا: "شرفت أنني جلست للتحدث مع الفنانة الكبيرة نادية لطفي ورجاء الجداوي للتعرف على طريقة حديثهم وحفاظهم على اناقتهم، وكانت رجاء الجداوي رمز الشياكة".





وأكملت انوشكا :" الست دلوقتي بتنزل تشتغل وتقوم بتربية الأبناء وعليها واجبات كثيرة جدا، وزمان الراجل كان يساعد زوجته في المنزل "، مضيفة:" زمان المرأة كانت لا تخرج من منزلها للعمل ، ولكن الفترة الحالية تستوجب عمل المرأة والرجل معا".





وقالت الفنانة أنوشكا، إن كرسي المذيع أصعب كثيرا من كرسي الضيف، مضيفة:" حبيت كل ضيف شرفني في صالون انوشكا ".





وتابعت أنوشكا:" كنت مرعوبة من تجربة صالون انوشكا، ولكن بعد التعرف على رد المشاهدين في اول حلقة من البرنامج يكون الأمر معتاد".





ولفتت انوشكا:" تجربة صالون انوشكا في منتهى الجمال وممكن أكرر التجربة "،مضيفة:" في حلقة الفنان صلاح عبد الله وسمير غانم كانت بها ضحك كثير، وكواليس البرنامج كانت في منتهى الجمال".





وأكدت الفنانة أنوشكا، أنها سوف تقوم بغناء اغنية «تحيا مصر» على المسرح، مع عودة تنظيم الحفلات، مضيفة :" كلام الأغنية يمسني من الداخل".





وتابعت انوشكا:" كان لازم اغني اغنية تحيا مصر في برنامجي صالون انوشكا في وجود والدة شهيد من شهداء القوات المسلحة المصرية".

أكملت انوشكا:" غنيت أغنية تحيا مصر بكبرياء وعزة لأن مصر دولة كبيرة".





واضافت انوشكا:" من الجيد استعادة الاغاني الوطنية وانتاج اعمال فنية درامية وفنية لبطولات القوات المسلحة والشرطة"، وتابعت:" لازم الشباب يشوف بنفسه ما حدث من بطولات لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حماية حدود الدولة المصرية".





وروت الفنانة أنوشكا، قصة قيامها بتهريب خروف قبل ذبحه، قائلة:" كان عندي 12 سنة عندما فعلت ذلك"، " لا اتناول اللحمة، و احب الحيوانات بشدة".





وتابعت انوشكا:" حدثت علاقة بيني وبين الخروف وقررت تهريب الخروف قبل ذبحه في اليوم الثاني "، مضيفة:" والدي شاهدني في لحظة قيامي بتهريب الخروف، واخدت علقة من والدي بعد هذا الموقف".





وتابعت أنوشكا:" لما فكرت فيما فعلته أدركت سبب انفعال والدي"، مضيفة:" أنا مش بحب منظر الدم".





وتمنت الفنانة أنوشكا، المشاركة في عمل سينمائي، مضيفة:" غبت عن الغناء لأنني من اقوم بإنتاج الأغاني الخاصة بي ".





وأضافت انوشكا :" الإنتاج في الظروف الحالية فوق طاقتي بشكل كبير، و صالون انوشكا كان فرصة للعودة للغناء وكان رد الفعل جيد، لكن مقدرش اعمل البوم كامل كل سنة".





وأكملت انوشكا:" انا غلطانة في حق أنوشكا المطربة، ولازم ادور على الاغاني الحلوة"،" وأوعد الجمهور بأنني سوف أهتم بالسوشيال ميديا وسوف أقوم بتجهيز اغاني سينجل ".





قالت الفنانة أنوشكا، إنها تشعر بالغيرة من النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي.





وأضافت انوشكا، :"أشاهد كل مباريات كرة القدم التي يشارك فيها محمد صلاح، و أشعر بالغيرة من محمد صلاح لانه بيعمل حاجة لمصر ويحقق إنجازات باسم مصر".





وأكملت أنوشكا:" لما بشوف إنجازات محمد صلاح أشعر بالغيرة لأنني اريد ان احقق انجازات لـ مصر أيضا".



