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توك شو

حنان ماضي: عبدالحليم لو شاف المزيكا بتاعت دلوقتي كان هيزعل.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:15 ص
المطربة حنان ماضي
المطربة حنان ماضي
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اسراء صبري
قالت المطربة حنان ماضي إن عبد الحليم حافظ كان سبب حبها للغناء، مؤكدة أنها تحفظ أفلام عبد الحليم عن ظهر قلب.

وفيما يخص أغاني عبدالحليم، أضافت خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أنها حافظة كل الأغاني الخاصة به.

وواصلت قائلة: عبدالحليم لو كان عايش وشاف المزيكا بتاعت دلوقتي كان هيزعل أوي".

وأضافت: "عبد الحليم لا يمكن أن يتكرر مره أخرى، وتابعت: "أول ما بدأت الغناء مع علي الحجار ودي حاجة كبيرة أوي".

وأوضحت: "وأنا واقفة مع علي الحجار كأني مع عبد الحليم حافظ".
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