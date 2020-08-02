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بعد عرضهما في السينما.. صاحب المقام والغسالة في مرمى النقاد.. طارق الشناوي: شاشة الكمبيوتر تغتال روح العمل.. وقاسم: أفلام الخيال العلمي لا تحقق رواجا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:10 ص
صاحب المقام
صاحب المقام
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أحمد إبراهيم
  • طارق الشناوى: الغسالة فكرة تبحث عن فيلم 
  • محمود قاسم: صاحب المقام فيلم مصنوع بحرفية 

تشهد الساحة السينمائية هذا الموسم عرض فيلمى "صاحب المقام" و"الغسالة" الاول حصريا على منصة شاهد اما الثانى يعرض منفردا بدور العرض وذلك فى ظل حالة الركود التى تشهدها الساحة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار رئاسة الوزراء بفتح السينما بنسبة إشغال 25%. 

نرصد فى التقرير التالى بعض آراء النقاد حول الفيلمين. 

كشف الناقد طارق الشناوى عن رايه فى فيلم "صاحب المقام" الذى يعرض بشكل حصرى على منصة شاهد فى موسم عيد الأضحى السينمائى. 

وقال طارق الشناوي: فيلم صاحب المقام مصنوع بحرفية شديدة ويستحق كل أبطال العمل والقائمين عليه التحية لتقديم  عمل جيد فى وقت قلت فيه الأعمال الجيدة. 

وأضاف الشناوى: "الفيلم يطرح فكرة جدلية على المستوى الفكرى والدرامى.. هذا صحي ومطلوب خاصة الجانب الصوفي الذي يغلفه العمل الفنى". 

وأوضح الشناوى أن أكثر الامور سلبية هو عرض الفيلم على شاشة الكمبيوتر عبر منصة الكترونية وهو ما اثر سلبيا على العمل كفيلم سينمائى، قائلا: ارى ان دور العرض هى روح السينما وشاشة الكمبيوتر تغتال هذه الروح". 
 
بينما رأى طارق الشناوى أن فيلم الغسالة، فكرة تبحث عن فيلم وبمعنى اوضح ان العمل ينقصه الخيال فى الكتابة وجميع عناصر العمل. 

وأضاف: ارى أن الفكرة كانت جيدة ولكن تنفيذها لم يكن على المستوى الجيد وكان ينقصه الكثير من الخيال خاصة أن العمل به اكثر من زمن ينتقل اليه العمل ولكن لم يتمكن فريق العمل من تنفيذها وترجمتها الى عمل سينمائى جيد. 

اما الناقد محمود قاسم يرى أن فيلم "الغسالة" من الأفلام التى لم تنفذ بشكل جيد، خاصة أن سينما الخيال العلمى التى تقدم فى مصر غير جيدة الصنع ولم نستطع ان ننفذ هذه النوعية من الأعمال والتى تحتاج الى موارد بشرية ومادية حتى تظهر بالشكل المطلوب فضلا عن أن الجمهور المصرى لا يتقبل هذه الأفلام.

واضاف قاسم: الفيلم ينقصه كثير من التفاصيل وخاصة أنه يحتاج الى مزيد من الخيال على مستوى الكتابة اولا ثم التنفيذ من حيث الإخراج والتصوير والملابس. 

بينما قال قاسم عن فيلم "صاحب المقام" ان العمل مصنوع بشكل جيد ومكتوب بشكل حرفى فضلا عن الأداء التمثيلى لأبطال الفيلم الذين قدموا أداء مختلف وعملا يحترم عقلية المشاهد ولعل من أبرزهم الفنانة يسرا. 

وأوضح أن العمل خلق حالة من الجدل الفكرى والدرامى فى اطار صوفى حول شاب يحاول التقرب الى الله.    
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