تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برفض قبول الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا بسفاح قليوب، وتأييد حكم الإعدام لاتهامه بذبح أبنائه الأربعة بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.



أحالت النيابة العامة المتهم «عبد العظيم.س.ع.خ» 45 سنة، عامل، مقيم بحلابة - مركز شرطة قليوب، في القضية رقم 16956 لسنة 2024 مركز قليوب والمقيدة برقم 4211 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بتاريخ 30 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجني عليها الطفلة نديم عبدالعظيم سعيد عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على ذلك وبيت النية، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض احتفظ بها، وتحين خلودها للنوم ثم انهال عليها طعناً، قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان، قتل المجني عليهم الأطفال تغريد عبدالعظيم سعيد، وتسنيم عبد العظيم سعيد، وجلال عبد العظيم سعيد، عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على ذلك وبيّت النية وأعدّ لهذا الغرض سلاحا أبيض احتفظ بها وتحين خلودهم للنوم، ثم انهال عليهم طعنا على النحو المبين في التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، ذخائر عدد 6 طلقات، جوهري مخدرين (كوكايين) (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.