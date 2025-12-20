تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر

أعلن أحمد مصطفي بيبو المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي الجونة بعد قليل على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار الجولة الثانية مندور المجموعات لكأس عاصمة مصر.









والذى جاء علي النحو التالي:-









ـ حراسة المرمى: أحمد مسعود





ـ خط الدفاع: خالد صديق – هشام وائل – صبري الشيمي – أحمد بليه





ـ خط الوسط: نور السيد – صامويل أموشان – رضا صلاح





ـ خط الهجوم: آدهم الرفاعي – محمد النحاس – علي الزاهدي





بدلاء الجونة أمام بيراميدز

محمد علاء – عبد الجواد تعلب – مروان محسن – أحمد جمال – بلال السيد – عبد الله السعيد – أليو جاتا – أوجو صامويل– ألفا توراي.