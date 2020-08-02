بعد التتويج بكأس إنجلترا .. نجم أرسنال يدخل في نوبة بكاء مع أوباميانج

دخل الأرجنتيني داميان مارتينيز حارس أرسنال في نوبة من البكاء عقب التتويج بلقب كأس إنجلترا، وهو بجانب بيير أوباميانج.





أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل هدف ليحصد لقب كأس إنجلترا للمرة الـ 14 في تاريخه.





مارتينيز الذي حمى عرين أرسنال منذ إصابة لينو، لم يخف دموعه أثناء حديثه عقب المباراة مع بي بي سي قائلا: "لا أقدر حقا على الكلام".





وأضاف: "لقد أخبرت أوباميانج قبل المباراة بأنه من سيحسم لنا اللقب".





قبل أن يُقاطعه أوباميانج ويتحدث قائلا: "كل الاحترام لهذا الرجل (مارتينيز). نحن سعداء للغاية بهذا اللقب، ويمكنك رؤية دموع مارتينيز".





بعدها تحدث الحارس الأرجنتيني مع الموقع الرسمي لـ أرسنال، قائلا: "لقد قدمنا أداءً عظيما. أعتقد أننا قدمنا أفضل أداء لنا هذا الموسم".





وتابع "في السابق عندما كنا نتأخر في النتيجة 1-0 فأننا كنا نحني رؤوسنا، والآن يمكنك رؤية مشروعنا وكيف نتطور".





وأكمل حديثه قائلا: "يمكنك رؤية كيف نقاتل من أجل مدربنا ومن أجل أنفسنا وجماهيرنا ومن أجل عائلتنا أيضا".





وأردف: "أعتقد أننا جعلنا جماهير أرسنال تشعر بالفخر الآن وهم يستحقون ذلك بل ويستحقون أكثر من ذلك".





واستطرد: "لقد عملت بجد لمدة 10 سنوات مع هذا النادي والآن يمكنني الشعور بالفخر".



