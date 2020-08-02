أهالي روض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

ارسل القارئ علي طارق شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة بالقرب من محل سكنه.





وقال علي طارق في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع أمام ابو طالب بروض الفرج من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة بإعداد كبيرة مما تتسبب في إصابة السكان بالذعر خاصة الاطفال والنساء.





وأشار إلي أنه تم تقديم أكثر من شكوي ولكن دون جدوي، م طالبا المسؤلين بسرعة حل المشكلة رأفت باهالي المنطقة.



