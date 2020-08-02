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بين الناس

أهالي روض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ علي  طارق شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة بالقرب من محل سكنه.

وقال علي طارق في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع أمام ابو طالب بروض الفرج من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة بإعداد كبيرة مما تتسبب في إصابة السكان بالذعر خاصة الاطفال والنساء.

وأشار إلي أنه تم تقديم أكثر من شكوي ولكن دون جدوي، مطالبا المسؤلين بسرعة حل المشكلة رأفت باهالي المنطقة.  

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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