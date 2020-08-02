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رياضة

شوبير: آن الأوان ليصبح حسن حمدي رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:23 ص
الخطيب وحسن حمدي
الخطيب وحسن حمدي
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عمرو ابوبكر
وجَّه أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر السابق التهنئة لحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ 71.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سيقف التاريخ طويلًا أمام اسم حسن حمدي كأعظم شخصية إدارية في تاريخ مصر".

وأضاف: "أعتقد أنه آن الأوان أن يصبح رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي.. كل سنة وأنت عظيم يا كابتن حسن".

ويحتفل اليوم الأحد الثاني من أغسطس الكابتن حسن حمدي الملقَّب بوزير الدفاع والذي حقق العديد من الإنجازات سواء كان لاعبًا بالأحمر أو في منصب رئاسة النادي خاصة أنه من أنجح الأشخاص الذين جلسوا على مقعد رئاسة الأهلي خلال الفترة من 2002 وحتى 2014، بعدما قاد القلعة الحمراء لتحقيق عدد كبير من البطولات القارية والمحلية والأرقام القياسية العالقة في أذهان الجماهير.

جدير بالذكر أن حسن حمدي غادر منصب رئاسة الأهلي 2014 وجاء بعده محمود طاهر ومن ثم تولى محمود الخطيب رئاسة النادي منذ يوم 1 ديسمبر عام 2017 حتى وقتنا الحالي.
شوبير: آن الأوان ليصبح حسن حمدي رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي
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