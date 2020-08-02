شوبير: آن الأوان ليصبح حسن حمدي رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي

وجَّه أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر السابق التهنئة لحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ 71.





وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سيقف التاريخ طويلًا أمام اسم حسن حمدي كأعظم شخصية إدارية في تاريخ مصر".





وأضاف: "أعتقد أنه آن الأوان أن يصبح رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي.. كل سنة وأنت عظيم يا كابتن حسن".





ويحتفل اليوم الأحد الثاني من أغسطس الكابتن حسن حمدي الملقَّب بوزير الدفاع والذي حقق العديد من الإنجازات سواء كان لاعبًا بالأحمر أو في منصب رئاسة النادي خاصة أنه من أنجح الأشخاص الذين جلسوا على مقعد رئاسة الأهلي خلال الفترة من 2002 وحتى 2014، بعدما قاد القلعة الحمراء لتحقيق عدد كبير من البطولات القارية والمحلية والأرقام القياسية العالقة في أذهان الجماهير.



