4 سيناريوهات أمام حسام عاشور بعد قرار رحيله عن الأهلي وصدمة تخلي آل الشيخ عنه

أصبح موقف حسام عاشور لاعب النادي الأهلي الذي تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، غامضا، خاصة بعد الوعكة الصحية الخاصة بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي.





وتعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحية خلال الأيام الماضية الأمر الذي جعله يسافر إلى أمريكا تحديدا مدينة نيويورك من أجل تلقي العلاج.





يذكر أن عاشور تأكد رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعدما رفض مجلس الأهلي تجديد عقد اللاعب بناء على رغبة من رينيه فايلر المدير الفني، ليتكفل آل الشيخ بتوفير عروض لحسام عاشور، ليخرج اللاعب بفيديو عبر حسابه الشخصي عبر انستجرام، ويؤكد أنه يفاضل بين هذه العروض ويوجه الشكر لتركي آل الشيخ الأمر الذي أثار غضب جماهير الأهلي .





وأصبح حسام عاشور في حيرة من أمره وأمامه 4 سيناريوهات بعد مرض تركي آل الشيخ

الأول : لجوء عاشور للانتقال للزمالك، في حالة تم عرض ذلك على اللاعب من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء.





الثاني : الانتظار حتى عودة تركي آل الشيخ ويتعافى من وعكته الصحية ثم استكمال المشوار عن طريق العروض التي تلقاها،.





الثالث : اعتماد اللاعب على نفسه بتسويق نفسه بالخارج سواء في الخليج أو أوروبا.



