أخي وصديق العمر.. رسالة خاصة من أبو ريدة لـ حسن حمدي في عيد ميلاده الـ 71

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، عضو المجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، على توجيه رسالة تهنئة لحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده.





ويحتفل اليوم الأحد الثاني من أغسطس، الكابتن حسن حمدي أحد رموز النادي الأهلي ورئيس النادي الأسبق بعيد ميلاده الـ 71.





وكتب أبو ريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لاعب فذ وإداري من طراز فريد.. عيد ميلاد سعيد لأخي وصديق العمر.. وزير الدفاع حسن حمدي".





وحقق حمدي الذي لقب بوزير الدفاع العديد من الإنجازات سواء كان لاعبًا بالأحمر أو في منصب رئاسة النادي خاصة أنه من أنجح الأشخاص الذين جلسوا على مقعد رئاسة الأهلي خلال الفترة من 2002 وحتى 2014، بعدما قاد القلعة الحمراء لتحقيق عدد كبير من البطولات القارية والمحلية والأرقام القياسية العالقة في أذهان الجماهير.





جدير بالذكر أن حسن حمدي غادر منصب رئاسة الأهلي 2014 وجاء بعده محمود طاهر ومن ثم تولى محمود الخطيب رئاسة النادي منذ يوم 1 ديسمبر عام 2017 حتى وقتنا الحالي.



