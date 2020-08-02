AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخي وصديق العمر.. رسالة خاصة من أبو ريدة لـ حسن حمدي في عيد ميلاده الـ 71

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:43 ص
هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
Advertisements
عمرو ابوبكر
حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، عضو المجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، على توجيه رسالة تهنئة لحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده.

ويحتفل اليوم الأحد الثاني من أغسطس، الكابتن حسن حمدي أحد رموز النادي  الأهلي ورئيس النادي الأسبق بعيد ميلاده الـ 71.

وكتب أبو ريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لاعب فذ وإداري من طراز فريد.. عيد ميلاد سعيد لأخي وصديق العمر.. وزير الدفاع حسن حمدي".

وحقق حمدي الذي لقب بوزير الدفاع العديد من الإنجازات سواء كان لاعبًا بالأحمر أو في منصب رئاسة النادي خاصة أنه من أنجح الأشخاص الذين جلسوا على مقعد رئاسة الأهلي خلال الفترة من 2002 وحتى 2014، بعدما قاد القلعة الحمراء لتحقيق عدد كبير من البطولات القارية والمحلية والأرقام القياسية العالقة في أذهان الجماهير.

جدير بالذكر أن حسن حمدي غادر منصب رئاسة الأهلي 2014 وجاء بعده محمود طاهر ومن ثم تولى محمود الخطيب رئاسة النادي منذ يوم 1 ديسمبر عام 2017 حتى وقتنا الحالي.

أخي وصديق العمر.. رسالة خاصة من أبو ريدة لـ حسن حمدي في عيد ميلاده الـ 71
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. رسالة محمود كهربا لـ حارس مرمى الزمالك

شوبير: آن الأوان ليصبح حسن حمدي رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي

محمد جمال الجارحي: حسن حمدي الرمز والقدوة والأسطورة

ترشيحاتنا

لا ترتدِهِا في الحج.. 3 أمور يُحظر على المرأة لبسها أثناء الإحرام

لن تصدق.. قرار جرئ من نجم الأهلي حول بطولة دوري أبطال إفريقيا

#تركي_ال_شيخ يتصدر تويتر.. ومتابعون: ربنا يشفيك وترجع زي الأول

لاعب يفرض شروطه على الأهلي.. أكرم توفيق: اللعب أساسيا أو تجديد الإعارة مع الجونة

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

بينهم مجند .. تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق