AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعقيم حصى الجمرات وتغليفها قبل تسليمها لحجاج بيت الله الحرام.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:54 ص
تعقيم حصى الجمرات
تعقيم حصى الجمرات وتغليفها قبل تسليمها لحجاج بيت الله الحرام
Advertisements
محمد شحتة
نشرت العربية تقريرا عن عملية تعقيم حصى الجمرات قبل تسليمها في أكياس مغلفة لحجاج بيت الله الحرام.

وفي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة «اليوم الأول من أيام التشريق» يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر-، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.

في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة «اليوم الثاني من أيام التشريق» يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كما رماها في اليوم الأول من أيام التشريق، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداءً بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.

وبعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من مشعر «منى» جاز له ذلك، ويخرج منها قبل غروب الشمس، ومن تأخر بعد الغروب فيجب عليه بيات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرًا، كما قال الله – تعالى -: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (سورة البقرة: 203)، ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – رخص للناس في التعجل، ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يُصلي الظهر.

وإذا أراد الحاج الرجوع إلى بلده، فعليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط، والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية حج التعجل .. وطريقة رمي الجمرات في أيام التشريق

أخطاء رمي الجمرات في الحج.. 5 أفعال غير صحيحة عند بعض الحجاج

الحكمة من رمي الجمرات في الحج.. 4 أسباب لا يعرفها الكثيرون

رمي الجمرات في الحج .. حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

رمي الجمرات في الحج.. هل يشترط الترتيب بين الجمرات الثلاث

الحجاج يؤدون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

ترشيحاتنا

لاعب يفرض شروطه على الأهلي.. أكرم توفيق: اللعب أساسيا أو تجديد الإعارة مع الجونة

بـ مايوه جذاب.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

أمرت بإخلاء سبيله.. النيابة: مصور فيديو حرق علم الكويت لم يقصد الإساءة

منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا جديدا: كورونا لا يزال مستمرًا

السيول تحاصر مناطق شرق النيل بـ السودان.. ووالي الخرطوم يأمر بحصر الخسائر

دخل العناية المركزة | تعرف على تطورات حالة تركي آل الشيخ الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق