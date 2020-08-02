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أخبار العالم

السعودية.. سيول البعيثة تقطع طرق المتجهين إلى الطائف.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت محافظة الطائف وعدد من المدن السعودية تساقط أمطار وسيول في بعض الأحيان خلال الساعات الماضية وتسببت في قطع الطرق وغرق الشوارع.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن سيول مركز البعيثة شمال منطقة القصيم التابعة لمحافظة الأسياح تسبت في قطع الطرق عن العابرين إلى مدينة الطائف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن فرق وآليات أمانة الطائف عملت على إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من المحافظة.

وأعلنت الأمانة استعدادها منذ وقت مبكر لموسم الأمطار بعدد من الفرق والآليات لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع.

وأضافت الوكالة أنه خلال الأيام الماضية، واصلت أمانة المحافظة من خلال فرقها الميدانية خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، حيث شُكلت عدد من الفرق والعمال والمعدات ودُعمت بعدد من الآليات وصهاريج الشفط ومختلفة الأحجام وزعت في الأماكن التي شهدت تجمعات، وشهدت كثافة عالية في هطول الأمطار.


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