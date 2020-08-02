شوكة سمكة تتسبب في بتر ذراع شخص.. تفاصيل

بدأ الإصابة بجرح عادي، ولكن تطور الأمر إلى بتر كفه. كان يعد وجبته المقربة لقلبه من الأسماك اللذيذة، وبدأ في تنظيف الأسماك من الجوانب، إلا أن شوكة غرزت في يده،





أصيب رجل يدعى "وانج" ويبلغ من العمر 60 عامًا، بجرح عند تنظيفه لسمكة "الفرخ الأوروبي" حتى سالت منه الدماء، حيث انتقلت إليه العدوى البكتيرية عن طريق هذه الشوكة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





لم يشغل "وانج" باله كثيرًا بهذا الجرح معتبره جرحًا عاديًا وليس فيه خطورة، ولكن مع الوقت بدأ يلاحظ وجود نقاط حمراء على جلد يده وخروج مادة شفافة، فيما بعد أصبحت يداه بالكامل كرة حمراء تكسوها الفقاقيع.

ومع تدهور الوضع كان على الرجل الصيني "وانج" الذهاب إلى المستشفى، وقام الأطباء بدورهم وإبلاغه بانتقال عدوى خطيرة إلى يده وانتشرت بذراعه بالكامل، وقد يؤدي إلى البتر.





وأشار الأطباء إلى أن حالته تحسنت بفضل بعض المضادات الحيوية، ولكن مازال هناك فرضية كبيرة في بتر يد "وانج" حيث فقد الإحساس بكفه.