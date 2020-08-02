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أخبار البلد

أهم الأخبار.. ضيوف الرحمن يؤدون اليوم طواف الوداع.. ريهام سعيد تنشر صورا للمتحرشين بها على الشاطئ .. وشقيق أوباما يوجه له هجوما حادا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:59 ص
أوباما
أوباما
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير منذ ساعات عن تعيين مدير فني أجنبي جديد للنادي الأهلي في قطاع الناشئين. 

نجمة مضيئة إلى جانب القمر جعلت الكثير من الناس بمختلف نواحي مصر من قبلي إلى بحري يتساءلون عنها، فقد كانت ومازالت النجمة تلمع بشدة بجانب قمر شهر ذي الحجة. 

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء تصادم 3 سيارات على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، في الساعات الأخيرة من أمس السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

تلقى رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من هيدرسفيلد أربعة عروض خلال الأيام الماضية أبرزها من بشكتاش التركي وإلميريا الإسباني وأودينيزي الإيطالي، جانب فريق يوناني.

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام لبعض الشباب الذين تحرشوا بها لفظيا بعدما رفضت التصوير معهم.

يؤدي اليوم الأحد، الموافق الثاني عشر من ذي الحجة، طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

ذكرت وكالة رويترز البريطانية في تقرير إن الشركة الصينية مالكة تطبيق "تيك توك" تعرض التنازل عن حصتها لإبرام صفقة مع البيت الأبيض.

شن الأخ الأكبر غير الشقيق للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هجوما على أخيه واصفا إياه بأنه "بارد ولا يرحم"، فيما يتعلق بعلاقته مع أفراد عائلته الكينية في السنوات الأخيرة.

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