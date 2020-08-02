أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في

لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 إلى 24 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.



