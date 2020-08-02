AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة. 

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 إلى 24 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار الصوب من 1.5 لـ 3 جنيهات والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6و8 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى4.50 جنيه والباذنجان البلدي 1.50 إلى 4 جنيه والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 9 إلى 12 جنيها والجريب فروت بسعر 10  جنيهات والعنب بناتي أحمر يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات والعنب البناتي الأصفر بسعر 6.50 جنيه.

وسجل سعر التفاح المصري من 7 إلى 12 جنيها والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات.. والبلح الرملى بـ7.50 جنيه والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 5-7-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-7-2020

الليمون البلدي بـ 24 جنيها للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12-7-2020

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16 يوليو 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18 -7- 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 يوليو 2020

ترشيحاتنا

استفزاز مرفوض.. البحرين ترد على تصريحات وزير الدفاع التركي عن الإمارات

#تركي_ال_شيخ يتصدر تويتر.. ومتابعون: ربنا يشفيك وترجع زي الأول

نصائح هامة لكبار السن أثناء قيادة السيارة

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

ملفات ملتهبة .. خبير كويتي: بعض أبناء الأسرة الحاكمة يسعون لإفشال وزير الداخلية

نشرة السوشيال ميديا: تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه من داخل العناية المركزة.. ومدير فني أجنبي جديد داخل النادي الأهلي خلال أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة