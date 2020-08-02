بعد التأكد من معالجته السكر.. 10 فوائد غير متوقعة للتين

يتخوف مرضي السكر كثيرا من تناول بعض الأطعمة المفضلة وبالأخص الفواكه، حيث يزيد السكر بها، ولكن ثبت علميا أن فاكهة التين تعتبر أفضل الأطعمة لمرضى السكر.





لذا نرصد في هذا التقرير أبرز فوائد فاكهة التين...





ففى إطار هذا السياق، ذكر موقع "organicfacts " أن التين من أفضل الأطعمة لمرضى السكر، حيث يقلل من استجابات الجلوكوز والأنسولين التى تحدث في الجسم بعد تناول الطعام، مما يحمي مرضى السكرى من مخاطر كثيرة، ويرجع هذا لاحتواء التين على حمض الخليك الذي يمكن الجسم من تحمل الجلوكوز وتقليل استجابات الجسم له، كما أنه غنى بالألياف التى تساعد تحسين وظائف الانسولين، وتوجد هذه الفوائد في التين الطازج والمجفف على حد سواء ولكن ينبغي على مرضى السكر عدم تحلية التين المجفف عند تناوله في رمضان، وفوائد التين للجسم متعددة منها علاج مشاكل التركيز والذاكرة والجهاز العصبي وتقوية العظام والضعف.

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فوائد التين

وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، أن التين يتمتع بالعديد من الفوائد المحتملة، بما في ذلك تعزيز صحة الجهاز الهضمي والقلب، إلى جانب المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.





التين يعزز صحة الجهاز الهضمي

تستخدم التين منذ فترة طويلة كعلاج منزلي أو علاج بديل لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.



يحتوي على الألياف ، والتي قد تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين وإضافة معظم البراز ، وتقليل الإمساك ، والعمل كمضاد حيوي - أو مصدر غذائي للبكتيريا الصحية التي تسكن أمعائك.

في دراسات الحيوانات، ساعد مستخلص فاكهة التين أو معجونها على تسريع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ، والحد من الإمساك وتحسين أعراض الاضطرابات الهضمية مثل التهاب القولون التقرحي.





وجدت دراسة أجريت على 150 شخصًا يعانون من متلازمة القولون العصبي مع الإمساك (IBS-C) أن أولئك الذين استهلكوا حوالي 4 تين مجفف (45 جرامًا) مرتين يوميًا عانوا من انخفاض كبير في الأعراض - بما في ذلك الألم والانتفاخ والإمساك - مقارنة مع عنصر التحكم مجموعة.





ما هو أكثر من ذلك ، وجدت دراسة مماثلة في 80 شخصًا أن المكمل بحوالي 10 أوقية (300 جرام) من معجون فاكهة التين يوميًا لمدة 8 أسابيع يقلل بشكل كبير من الإمساك ، مقارنة مع مجموعة التحكم.





التين يحسن صحة الأوعية الدموية والقلب

قد يعمل التين على تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ، مما يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.







وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص التين يقلل من ضغط الدم في الفئران ذات ضغط الدم الطبيعي، وكذلك أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة.

كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات تحسينات في إجمالي الكوليسترول ، والكوليسترول الجيد (الجيد) ، ومستويات الدهون الثلاثية عند استكمالها بمستخلص أوراق التين.

ومع ذلك، في دراسة لمدة 5 أسابيع على 83 شخصًا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) ، لاحظ الباحثون أن أولئك الذين أضافوا حوالي 14 تين مجفف (120 جرامًا) إلى نظامهم الغذائي يوميًا لم يكن لديهم تغييرات في مستويات الدهون في الدم ، مقارنةً بمجموعة تحكم.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لفهم العلاقة بين التين وصحة القلب بشكل أفضل.





التين يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم

وجدت دراسة مؤرخة من عام 1998 في 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 1 أن تناول شاي أوراق التين مع الإفطار ربما قلل من احتياجاتهم من الأنسولين. في الشهر الذي تلقوا فيه شاي أوراق التين ، انخفضت جرعات الأنسولين الخاصة بهم بنحو 12 ٪.



وجدت دراسة أحدث أن المشروبات التي تحتوي على جرعات عالية من مستخلص فاكهة التين لديها مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من المشروبات التي لا تحتوي على مستخلص فاكهة التين ، مما يعني أن هذه المشروبات سيكون لها تأثير أكثر ملاءمة على مستويات السكر في الدم.





ومع ذلك ، فإن ثمار التين - خاصة التين المجفف - غنية بالسكر وقد تزيد من مستويات السكر في الدم على المدى القصير. إذا كنت تواجه مشكلة في إدارة مستويات السكر في الدم ، فيجب عليك الحد من تناول التين المجفف.





يحتوي التين خصائص محتملة للسرطان

تم إجراء العديد من دراسات أنبوب الاختبار الواعدة حول آثار أوراق التين على الخلايا السرطانية.

ثبت أن أوراق التين واللاتكس الطبيعي من نباتات التين تظهر نشاطًا مضادًا للأورام ضد سرطان القولون البشري وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وخلايا سرطان الكبد.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن تناول التين أو شرب شاي أوراق التين له نفس التأثير. تقدم دراسات أنبوب الاختبار نقطة بداية واعدة ، ولكن هناك حاجة إلى دراسات بشرية لتقييم كيفية تناول التين أو أوراق التين يؤثر على نمو السرطان.





يعزز البشرة الصحية

قد يكون للتين بعض التأثيرات المفيدة على الجلد ، خاصةً عند الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التحسسي - أو الجلد الجاف والمسبب للحكة نتيجة للحساسية.

وجدت دراسة أجريت على 45 طفلًا مصابًا بالتهاب الجلد أن كريمًا مصنوعًا من خلاصة فاكهة التين المجفف يطبق مرتين يوميًا لمدة أسبوعين كان أكثر فعالية في علاج أعراض التهاب الجلد من كريم الهيدروكورتيزون ، العلاج القياسي.

ما هو أكثر من ذلك ، فقد ثبت أن مزيجًا من مستخلصات الفاكهة - بما في ذلك مستخلص التين - يظهر تأثيرات مضادة للأكسدة على خلايا الجلد ، ويقلل من انهيار الكولاجين ، ويحسن مظهر التجاعيد في أنبوب اختبار ودراسة على الحيوانات.





ومع ذلك ، من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التأثيرات الإيجابية تأتي من مستخلص التين أو أحد المستخلصات الأخرى التي تتم دراستها. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آثار التين على صحة الجلد.



يحتوي التين على بعض السلبيات المحتملة. على سبيل المثال ، نظرًا لأنها تُستخدم أحيانًا كعلاج منزلي للإمساك ، فقد يسبب التين الإسهال أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.





التين غني أيضًا إلى حد ما بفيتامين ك ، والذي يمكن أن يتداخل مع أدوية ترقق الدم ويجعلها أقل فعالية، إذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يستخدمون أدوية السيولة ، يجب أن تحافظ على تناول التين والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين K بشكل مستمر من يوم لآخر لتقليل خطر حدوث مضاعفات.