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ياميش رمضان.. فوائد عديدة لـ التين لمرضى السكر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:52 م
لمرضى السكر.. تناول
لمرضى السكر.. تناول هذا النوع من الياميش في رمضان
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اسماء محمد
يعاني مرضى السكر كثيرا عند منعهم من تناول الاطعمة الشهية خاصة في شهر رمضان حيث يزداد تواجد الحلوى والياميش في المنزل، ولكن الخبر السار أن احد أشهر اصناف ياميش رمضان مسموح به لمرضى السكر بل وتحسن صحتهم.

ذكر موقع "organicfacts " أن التين من أفضل الاطعمة لمرضى السكر حيث يقلل من استجابات الجلوكوز والأنسولين التى تحدث في الجسم بعد تناول الطعام مما يحمي مرضى السكرى من مخاطر كثيرة.
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ويرجع هذا لاحتواء التين على  حمض الخليك الذي يمكن الجسم من تحمل الجلوكوز وتقليل استجابات الجسم له، كما أنه غنى بالألياف التى تساعد تحسين وظائف الانسولين.


وتوجد هذا الفوائد في التين الطازج والمجفف على حد سواء ولكن ينبغي على مرضى السكر عدم تحلية التين المجفف عند تناوله في رمضان، وفوائد التين للجسم متعددة منها علاج مشاكل التركيز والذاكرة والجهاز العصبي وتقوية العظام والضعف .

يحتاج مريض السكرى لزيارة الطبيب قبل صيام شهر رمضان لتحديد طبيعة حالته الصحية ووضع النظام الغذائي المناسب لكل مريض على حده.
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