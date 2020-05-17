AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها تنظيم ضغط الدم.. 6 فوائد غير متوقعة لتناول التين المجفف

الأحد 17/مايو/2020 - 10:48 م
التين مجفف
التين مجفف
Advertisements
لمياء الياسين
يتمتع التين المجفف بالعديد من الفوائد الصحية لكنه فى المقابل يغفل الكثيرين تناوله على مائدة رمضان فهو يعالج العديد من الأمراض إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
أقرأ أيضا ..
1. ييحارب الصداع ..

  يساعد  تناول 3 حبات من التين المجفف فى على علاج الصداع النصفي والأرق

2. يخفف من الإمساك

يجتوى التين المجفف على نسبة عالية من الألياف التى تحارب  الإمساك.

3. يعالج التهابات الجهاز التنفسي ..

التين المجفف غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية. كما أنها تمتلك خاصية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو مشاكل الشعب الهوائية الأخرى.

4.  يساعد على ضبط السكري..

تناول التين المجفف يساعد ضبط مستويات الجلوكوز في الدم ومستويات الكوليسترول.

5. صحة الجهاز الهضمى

تناول التين المجفف يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وإعطاء الشعور بالامتلاء. التين مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على إبقاء جوعنا بعيدًا.

6. تنظيم ضغط الدم
تناول التين المجفف يساعد  على علاج ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب الأخرى. وفقا لدراسة ، يساعد المستخلص المائي لفاكهة التين على خفض ضغط الدم بسبب وجود المركبات الفينولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون جراحة أو أدوية.. وصفة مذهلة تخلصك من الحصوات

تناول 5 حبات من التين المجفف يوميا.. النتيجة مفاجأة

10 وصفات منزلية لـ علاج الانتفاخ والغازات بالأعشاب

يحارب حصوات المرارة و السكرى.. مشروب مذهل له 6 فوائد

أقوى من البرتقال .. فوائد لا تتخيلها لـ الكيوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء بالليمون على الريق؟

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق لانتقاده قرارا تسبب في وفاة موظفة

المهم صحة الطلاب.. طارق شوقي يوضح مضمون امتحانات الثانوية العامة

رصد أسطول من الكائنات الفضائية يحلق في سماء ولاية أمريكية

أعلى إصابات وحالات شفاء.. مصر تسجل رقما قياسيا منذ تفشي كورونا

جمال سليمان: الفنان أحمد ماهر اعترض على وجودى فى الدراما المصرية

النيابة تطلب تحويله للكشف الطبي.. طالب يقتل 4 أشخاص بسيارة والده فى أسيوط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر