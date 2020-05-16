يعالج الجهاز التنفسى ويحارب القلق.. 5 فوائد صحية لشرب عصير التين

يعتبر العصير المصنوع من التين أكثر صحة لأنه سهل الهضم من قبل الجسم ومعبأ بالعناصر الغذائية، مثل الألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فما هي الفوائد الصحية لعصير التين؟





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كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن الفوائد الصحية لعصير التين:





1. يعالج الأرق:





المحلول المائي للتين له تأثير محتمل على الجهاز العصبي المركزي (CNS)، تقول دراسة إن عصير التين له إجراءات مهدئة ومنومة على الجهاز العصبي المركزي مما يساعد على علاج القلق والصداع النصفي والأرق في الشخص.





2. يخفف من الإمساك:





من المعروف أن التأثير الملين لعصير التين يخفف من الإمساك المزمن عن طريق زيادة كمية البراز. فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة الدهون. وفقًا لدراسة، يساعد إعطاء معجون التين (12 جم / كجم يوميًا) لمدة ثلاثة أسابيع في علاج الإمساك.





3. يساعد فى منع حصوات المثانة:

يعاني عدد كبير من السكان من حصوات المثانة بسبب التصنيع وسوء التغذية وعادات نمط الحياة. وفقًا للدراسة، فإن عصير التين له أنشطة مضادة البوليتيك ومدر للبول تساعد على تدمير حصوات البول والمرارة وتقليل تكوينها الإضافي.





4. يعالج التهابات الجهاز التنفسي:

عصير التين غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية.. كما أنه يمتلك خاصية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو مشاكل الشعب الهوائية الأخرى.





5. يمنع خطر الإصابة بمرض السكري:

يوضح الشكل تأثيرًا كبيرًا على مستويات الجلوكوز في الدم ومستويات الكوليسترول. وفقًا لدراسة، يساعد مستخلص أسيتات الإيثيل في التين على تعزيز استخدام الجلوكوز والسيطرة على مرض السكري.





