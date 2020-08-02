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محافظات

مدرس بجامعة العريش.. مشكلة ببحيرة البردويل تهدد الثروة السمكية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور سليمان عياش (مدرس الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش)محافظة شمال سيناء ، أهمية بحيرة البردويل باعتبارها تمثل اهم مصايد الثروة السمكية في مصر، وإنتاج أسماك عالية الجودة علي مستوي العالم.

وأشار د.عياش ، إلى ظهور مشكلة حديثة تهدد الثروة السمكية بالبحيرة ، وهى : إطماء أجزاء من البحيرة، مما يؤدى إلى تقلص مساحتها وقلة الإنتاج.

وأكد أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبرى والكابوريا.

وتابع: "كما أنها تتصل بالبحر المتوسط، عن طريق فتحات تسمى بواغيز : منها بوغازين طبيعيان هما : الزرانتيق وأبو صلاح ، وبوغازان آخران صناعيان برقمى 1 و2 غرب وشرق البحيرة وهى التي تغذى البحيرة بالمياه والأسماك.

واستطرد قائلا: "حيث تم رصد ودراسة هذه الظاهرة علميا لحلها والوقوف على حلها وذلك بعمل تعديل كروكى البواغيز  لمكان دخول المياه والأسماك من البحر إلى البحيرة، وتنفيذ برنامج لتكريك الرمال من حواف البحيرة بما يعمل علي زيادة مسطحات الصيد.

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