تجاوز معدل المصابين بفيروس كورونا في الهند حاجز 1.7 مليون حالة ايجابية

وارتفعت حالات الشفاء في الهند إلى 1145629، في حين أن هناك 57730 حالة نشطة من عدوى الفيروس المستجد في البلاد في الوقت الحاضر.





وذكرت البيانات أن معدل الشفاء بين مرضى كوفيد 19 ارتفع إلى 65.44 %، بينما انخفض معدل الوفيات إلى 2.13 %.



