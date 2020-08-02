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أخبار العالم

تجاوز معدل المصابين بفيروس كورونا في الهند حاجز 1.7 مليون حالة ايجابية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:11 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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على صالح
تجاوز اجمالي معدل حصر المصابين بفيروس كورونا في الهند حاجز 1.7 مليون، بوجود 54736 حالة إيجابية جديدة و853 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بـ كوفيد 19 في الهند 1750724 حالة، بما في ذلك 567730 حالة نشطة، و1145630 تم شفاؤها، و 37364 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة.

وارتفعت حالات الشفاء في الهند إلى 1145629، في حين أن هناك 57730 حالة نشطة من عدوى الفيروس المستجد في البلاد في الوقت الحاضر. 

وذكرت البيانات أن معدل الشفاء بين مرضى  كوفيد 19 ارتفع إلى 65.44 %، بينما انخفض معدل الوفيات إلى 2.13 %. 

ويعتبر اليوم هو الرابع على التوالي الذي تزيد فيه حالات الإصابة بـ كوفيد 19 بأكثر من 50000 في الهند، كما تم اختبار ما مجموعه 19821831 عينة حتى 1 أغسطس مع اختبار 46172 عينة أمس السبت.

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