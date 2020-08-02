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منوعات

أمام عيني طفلها.. محاولة اغتصاب مذيعة شهيرة على متن قطار بأوكرانيا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:46 ص
اغتصاب مذيعة اوكرانية
اغتصاب مذيعة اوكرانية
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عزة عاطف
خلال رحلة على متن قطار متجه من ماريوبول إلى كييف وأمام أعين ابنها الصغير، تعرضت مذيعة أوكرانية لمحاولة اغتصاب عنيفة بلا رحمة لتوسلاتها وصرخات الصغير.

واقتحم أحد المتحرشين مقصورة المذيعة التليفزيونية «أناستازيا لوجوفايا» في الليل وبدأ في ضربها بعنف ومحاولة اغتصابها أمام عيني ابنها، لكنها استطاعت الهرب بحيلة خادعة.

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وكتبت تحكي عن الواقعة المؤلمة عبر حسابها الشخصي في انستجرام: "دخل شخص غريب في الليل إلى المقصورة، وشرع في ضربي بقوة، وعندما استيقظت رأيت أن المعتدي كان عاريا".

تقول إنها صرخت بقوة، فاستيقظ ابنها الصغير الذي بدأ أيضا بالصراخ وتوصل إلى الغريب "بعدم ضرب أمه"، لكنه تحول إلى الطفل وحاول ضربه فأوقفته المذيعة.

وقام المجرم بالتحرش بها جنسيًا، لكنها حاولت خداعه وأقنعته بضرورة المغادرة إلى مقصورة أخرى بعيدًا عن ابنها، فوافق في الحال لكن الطفل استمر في الصراخ.

وهو ما وجدته لوجوفيا حجة مقنعة للمعتدي بضرورة إسكات الطفل فتركها لتذهب، عندها أخذت المذيعة صغيرها وفرت هاربة إلى مقصورة أخرى.

وساعدها الركاب على الاختباء حتى حضرت الشرطة وقامت بالقبض على المهاجم المعتدي.
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