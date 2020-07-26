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منوعات

علامة في رقبتها .. مشاهد يصدم مذيعة أخبار بإصابتها بالسرطان

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:26 ص
مذيعة أمريكية
مذيعة أمريكية
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عزة عاطف
بدأت المراسلة الأمريكية «فيكتوريا برايس» في إذاعة الأخبار المحلية من خلال شاشة التلفاز، لكنها لم تدرك أنها في خطر كبير إلا عندما لاحظ أحد المشاهدين تفصيلة صغيرة ظهرت على رقبتها ونبهها إليها في رسالة بريد إلكتروني.

وقعت الصدمة على مراسلة قناة WFLA للأخبار المحلية بولاية فلوريدا الأمريكية عندما وصلتها رسالة بريد إلكتروني من مشاهد حثها فيها على ضرورة اللجوء إلى طبيب لأن هناك "ورم سرطاني في عنقها".

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وبالفعل استجابت فيكتوريا لنصيحة المشاهد ليتبين فيما بعد إصابتها بسرطان الغدة الدرقية، حيث أكدت أن المراسلة "أنقذ حياتها" عندما لاحظ وجود كتلة ورم مقلقة على عنقها.


وكتب المشاهد في رسالته: "مرحبًا، لقد شاهدت للتو تقريرك الإخباري، وأشعر بالقلق من وجود كتلة غريبة على رقبتك، الرجاء فحص الغدة الدرقية، فهذه الحالة تذكرني بتجربة شخصية مماثلة تبين بعدها إصابتي بالسرطان، اعتني بنفسك".

ولحسن الحظ لن تحتاج فيكتوريا إلى الخضوع للعلاج الكيميائي نتيجة اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، تأكدت أن الطبيب طمأنها بإمكانية السيطرة على الورم ومنعه من الانتشار.
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