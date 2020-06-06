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منوعات

شاهد.. نجاة مذيعة ماليزية بأعجوبة من بين فكي تمساح خطير| فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 07:00 ص
تمساح
تمساح
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عزة عاطف
ليس كل شئ من قريب أفضل، فقد حاولت مذيعة تليفزيونية ماليزية الاقتراب من تمساح مفترس لرؤيته عن قرب وما كان منه إلا أن أوشك على وضعها بين فكيه.

كانت المذيعة «زاريشا برادلي» تصور أجزاءًا من برنامجها الجديد في منطقة «داروين» بأستراليا والتي تشتهر بكثرة عدد التماسيح عندما هاجمها تمساح ضخم خرج فجأة من الماء.
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حاولت زاريشا الاقتراب بالقارب من مكان تواجد التمساح الهارب من حرائق أستراليا منذ 8 أشهر، والذي تخفى تحت الماء، وأرادت رؤيته عن قرب، لكنه قفز فجأة على القارب فاتحًا فكيه على مصراعيها.

لحظات فارقة فصلت فكي عن رأس المذيعة التي كاد أن يقطعها، لولا ردة فعلها السريعة التي جلعتها تقفز إلى الجانب الآخر في فزع شديد.

ضحكت زاريشا غير مصدقة نجاتها بتلك السرعة وقدرتها على الفرار قبل أن تصبح في خبر كان، تقول: "أظن أنني انتقلت بأسرع شكل في حياتي ولكن يمكنني أن أؤكد لك أنني لم أصب بأذى، لكنني بخير ولدينا قصة رائعة للبرنامج الآن".

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