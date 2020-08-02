برلماني: تعليق الرحلات مع الكويت في إطار مبدأ المعاملة بالمثل

قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن نسبة الإصابة في مصر متراجعة للغاية، لذلك فهو يتعجب من قرار الكويت بوضع مصر ضمن 31 دولة أوقفت الكويت رحلاتها معها.





وأضاف النائب أحمد إدريس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الدول بها نسب قياسية في معدل الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الكويت لم تضعها ضمن قائمة توقف الرحلات.













وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، إلي أن قرار مصر للطيران بتجميد رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، مماثل ورد طبيعي على القرار الصادر من دولة الكويت.



