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برلمان

برلماني: تعليق الرحلات مع الكويت في إطار مبدأ المعاملة بالمثل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:25 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن نسبة الإصابة في مصر متراجعة للغاية، لذلك فهو يتعجب من قرار الكويت بوضع مصر ضمن 31 دولة أوقفت الكويت رحلاتها معها.

وأضاف النائب أحمد إدريس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الدول بها نسب قياسية في معدل الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الكويت لم تضعها ضمن قائمة توقف الرحلات.



وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، إلي أن قرار مصر للطيران بتجميد رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، مماثل ورد طبيعي على القرار الصادر من دولة الكويت.

وأعلنت مصر للطيران، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس .كورونا بناءً على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت

وناشدت مصر للطيران عملاءها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على .رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين

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