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برلمان

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعى نجل النائب محمد المسعود

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:30 ص
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد
نعى رئيس ائتلاف دعم مصر نائب رئيس حزب مستقبل وطن الدكتور عبد الهادى القصبى، نجل النائب محمد مسعود.

وتقدم القصبى بخالص العزاء للنائب محمد مسعود عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا ولأسرته في وفاة المغفور له نجله داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الآليم.

وكانت أعلنت صفحة النائب محمد المسعود على فيس بوك وفاة نجله، حيث كتبت: ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل النائب محمد المسعود، وندعو من الله أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.


ونعي عدد من النواب نجل النائب محمد المسعود، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

ويعتبر محمد المسعود من النواب البارزين في البرلمان، فهو عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما أنه عضوا بلجنة السياحة والطيران المدني.

ويمثل النائب دائرة بولاق أبو العلا.

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