بدون زحام.. انتظام عمل المخابز في المواعيد الرسمية في ثالث أيام عيد الأضحى

تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريرًا صباح اليوم من كل مديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية وعلى مدار ثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، يفيد بانتظام عمل المخابز وفي المواعيد الرسمية، حيث تم إنتاج وتجهيز كل الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وصرفها منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.





كما انتظمت العديد من المنافذ التموينية، فى العمل منذ الصباح الباكر لصرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر أغسطس والتي تمتد حتى نهاية الشهر منعًا للتكدس أو الزحام أمام المنافذ.





وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة قيام كل وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى جميع المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.





وتواصل فروع شركتى الجملة (العامة/المصرية) بالمحافظات العمل على تسليم السلع التموينية لأصحاب المنافذ التموينية، وذلك لاستمرار أعمال صرف السلع للمواطنين بانتظام.





ونوه المصيلحي بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقي كل الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.





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كما أكد المصيلحي أن هناك تنسيقًا يتم بين كل الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.





من ناحية أخرى أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت الهيئة بالتنسيق مع جميع البنوك المعنية وذلك لسداد كل مستحقات أصحاب المخابز عن الأيام الماضية والتى تمثل تكلفة إنتاج الخبز البلدى والتى تم صرفها للمواطنين.