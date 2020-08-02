AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة فورا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:02 م
علامات تدل على ضرورة
علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة فورا
Advertisements
اشرف عطية
إطارات السيارة أو الكاوتشات تعتبر من الأجزاء الهامة فيها حيث أنها تمثل جزءًا كبيرًا من سلامة وأمان السائق والسيارة، وتتعرض الإطارات مع مرور الوقت للتلف مما يستدعي تغييرها للحفاظ على أداء السيارة وثباتها إلى جانب تفادي استهلاك الوقود وفي هذا السياق نعرض عليكم أبرز المؤشرات التي تدل على حاجة الإطارات للتغيير.

1-مداس الإطار 

في المعتاد يبلغ ارتفاع سطح الإطار 1.6 ملم للأنواع التقليدية و 3.2 ملم في حالة استخدام إطارات مخصصة للقيادة في الأجواء الممطرة، لكن مع مرور الوقت تتآكل الخطوط والنقوش التي على سطح الإطار مما يقلص ارتفاعه وتصبح غير صالحة للسير، ويمكن معرفة ذلك باستخدام عملة معدنية وقياس الجزء الذي يهبط بين النقشات.


2-بلونات الإطار

ظهور الانتفاخات على سطح الإطار الخارجي يشير إلى ضعف الإطار، وهو ما يهدد بانفجار الإطار بشكل مفاجئ أثناء القيادة في أي لحظة، لذا يجب في هذه الحالة تغيير اﻹطارات في أٌقرب وقت ممكن.


3- تشقق الإطار

التشققات أو القطوع الواضحة على جوانب اﻹطارات تعني وجود تسرّب للهواء أو أنها توشك على الانفجار، وتنتج بسبب التغيرات المناخية، أو وقوف السيارة لفترة طويلة دون حركة، أو انخفاض ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة.


4-اهتزاز السيارة أثناء السير 

إذا كنت تقود السيارة على طريق مستو خال من النتوئات والمطبات، وتشعر بأن السيارة تهتز ولا تجد أى سبب لاهتزازها، فهذا يدل على أن الإطارات تعاني خللًا ما، ويفضل التوجه إلى فني متخصص لمعرفة سبب الخلل، حيث قد يعود إلى عدم توازن الإطارات أو لتعرض الإطارات للتلف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم أسباب اهتزاز السيارة أثناء السير

احترس من الطرق غير الممهدة.. كيفية فحص المساعدين بدون فني والحفاظ عليها

نصائح مهمة للحفاظ على إطارات السيارة في الصيف

نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة الحساسة من التلف في الصيف

نصائح مهمة للحفاظ على إطارات السيارة خلال فصل الصيف

لسلامتك .. احذر من إهمال فحص إطارات السيارة

ترشيحاتنا

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

شاهد.. حلا شيحة تظهر بشكل مختلف في جلسة تصوير جديدة

برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم لوكاس ريبامار مهاجم بيراميدز

وزير الخارجية الكويتي: مراجعة قرار وقف رحلات الطيران من مصر

كنت بهوش بس.. القصة الكاملة لقتل مواطن شقيقه بالبحيرة بسبب نصف كيلو لحمة

على طريقة بوحة الصباح.. شاهد انتقام ثور هائج من الجزار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الرئة والأنف.. الأطفال يحملون عدوى فيروس كورونا أكثر من غيرهم

أكلات العيد .. طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف