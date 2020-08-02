علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة فورا

إطارات السيارة أو الكاوتشات تعتبر من الأجزاء الهامة فيها حيث أنها تمثل جزءًا كبيرًا من سلامة وأمان السائق والسيارة ، وتتعرض الإطارات مع مرور الوقت للتلف مما يستدعي تغييرها للحفاظ على أداء السيارة وثباتها إلى جانب تفادي استهلاك الوقود وفي هذا السياق نعرض عليكم أبرز المؤشرات التي تدل على حاجة الإطارات للتغيير.





1-مداس الإطار

في المعتاد يبلغ ارتفاع سطح الإطار 1.6 ملم للأنواع التقليدية و 3.2 ملم في حالة استخدام إطارات مخصصة للقيادة في الأجواء الممطرة، لكن مع مرور الوقت تتآكل الخطوط والنقوش التي على سطح الإطار مما يقلص ارتفاعه وتصبح غير صالحة للسير، ويمكن معرفة ذلك باستخدام عملة معدنية وقياس الجزء الذي يهبط بين النقشات.









2-بلونات الإطار





ظهور الانتفاخات على سطح الإطار الخارجي يشير إلى ضعف الإطار، وهو ما يهدد بانفجار الإطار بشكل مفاجئ أثناء القيادة في أي لحظة، لذا يجب في هذه الحالة تغيير اﻹطارات في أٌقرب وقت ممكن.









3- تشقق الإطار

التشققات أو القطوع الواضحة على جوانب اﻹطارات تعني وجود تسرّب للهواء أو أنها توشك على الانفجار، وتنتج بسبب التغيرات المناخية، أو وقوف السيارة لفترة طويلة دون حركة، أو انخفاض ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة.









4-اهتزاز السيارة أثناء السير



