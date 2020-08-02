محافظ الجيزة: تحرير 71 محضر ذبح أضاحي خارج المجازر الحكومية

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تحرير ٧١ محضر ذبح أضاحي بالشوارع للمخالفين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك .





ونوه محافظ الجيزة إلى أن هناك متابعة حازمة بشأن تنفيذ قرار حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، مشددًا على حظر ذبح الأضاحي فى الشوارع وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة، لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث.





وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

مشيرًا أنه تم تحرير ١٧ محضرًا بحي العمرانية و 5 محاضر بحى الوراق و10 محاضر بحى شمال و 14 محضر بحى العجوزة و10 محاضر بحى الدقى و٦ محاضر بحى بولاق و3 محاضر بحى الطالبية و3 محاضر بمركز اوسيم و3 محاضر بمدينة الحوامدية .





و أكد المحافظ أنه تم فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة .



