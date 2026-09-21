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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شراكة مصرية يابانية.. الصناعة والطاقة والبنية التحتية في صدارة التعاون

السفير الياباني لدى مصر، إيواي فوميو
السفير الياباني لدى مصر، إيواي فوميو
محمود محسن

تتجه العلاقات المصرية اليابانية إلى مرحلة جديدة من التعاون، تتسع فيها مجالات الشراكة لتشمل الاستثمار والصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة والتعليم. وفي ظل الاهتمام المتزايد من جانب الشركات اليابانية بالسوق المصرية، تبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى أبرز الفرص لجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية، خاصة تلك التي تستهدف الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

ولا تقتصر الشراكة بين القاهرة وطوكيو على الجانب الاقتصادي، إذ تمتد إلى مشروعات تنموية واستراتيجية، يأتي في مقدمتها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير رأس المال البشري. وتكشف تصريحات السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو عن ملامح تعاون متنامٍ، تسعى من خلاله الدولتان إلى توسيع مجالات الشراكة وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تدعم مسار التنمية في مصر.

 

السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو: هناك فرصة جيدة لمصر لاستقطاب المزيد من الشركات اليابانية

أكد السفير الياباني لدى مصر، إيواي فوميو، أن قطاع الأعمال الياباني يولي اهتماماً بالغاً بالسوق المصري، ويتركز اهتمامه الاستثماري بشكل رئيسي على مجالي التصنيع والطاقة، ولا سيما الطاقة المتجددة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد السفير فوميو خلال لقاء ببرنامج "العالم شرقا" الذي تقدمه الدكتورة منى شكر، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واصفاً إياها بالمبادرة الممتازة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى وجود عدة شركات يابانية تعمل هناك بالفعل في إنتاج السلع الاستهلاكيه وإنشاء مراكز صيانة للمضخات الضخمة المستخدمة في محطات متنوعة.

وأوضح، أن الشركات اليابانية التي دخلت السوق المصري مبكراً أسست مصانعها في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر لتلبية احتياجات السوق المحلي، في حين تُعد منطقة قناة السويس موقعاً مثالياً للشركات التي تستهدف التصدير نحو الأسواق الأوروبية والخارجية.

السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا في السنوات القادمة

أكد السفير الياباني لدى مصر، إيواي فوميو، أن سياسة التعاون التنموي بين البلدين تصاغ بالتشاور الوثيق مع الحكومة المصرية، وترتكز على أربع أولويات رئيسية تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة، الشمول الاجتماعي، تنمية رأس المال البشري، والاستقرار الإقليمي.

وأوضح السفير فوميو، خلال لقاء ببرنامج "العالم شرقا" الذي تقدمه الدكتورة منى شكر، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية تتصدر اهتمامات البلدين، مشيراً إلى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يمثل محوراً أساسياً للتعاون المستقبلي، حيث سيربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة كأطول خط مترو في القاره الأفريقية عند اكتماله.

وفي القطاع الصحي، أعرب عن فخر بلاده بالشراكة مع مصر في دعم وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عبر مراحلها المختلفة حتى عام 2030، موضحاً أن اليابان تُعد من أبرز المساهمين في هذا المشروع الحيوي عبر الدعم المالي والتعاون الفني.

العلاقات المصرية اليابانية الاستثمار الصناعة الطاقة المتجددة القاهرة

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