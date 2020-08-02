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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جرام هيروين بالخصوص

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:29 م
كلبش
كلبش
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجهم على عملائهم بمدينة الخصوص أحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط قسم الخصوص من ضبط عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتبين من التحريات ضبط المتهمين وبحوزتهما (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 750 جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ، سلاح أبيض ، ميزان حساس).

وكان حريق قد شب في مسجد صغير " زاوية " أسفل منزل بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث فوجئ الأهالي باندلاع الحريق وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية وتحرر محضرا بالواقعة وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق ومعرفة السبب.
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