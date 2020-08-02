ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة أجرة بالإكراه فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة أجرة كرهًا عن قائدها تحت تهديد السلاح.





البداية عندما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف من (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) أنه حال قيادته سيارة أجرة "تاكسى" ملكه بالطريق الزراعى بدائرة المركز، استقل معه شخص بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وبالطريق طلب منه اصطحاب شخصان آخران، وعقب استقلالهما السيارة قاموا بتهديده بسلاح نارى ومطواة واستولوا منه على السيارة المشار إليها وهاتفه المحمول وهربوا.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم (مسدس صوت - سلاح أبيض "مطواة") المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهم بالاستيلاء على السيارة، وإخفائها لدى أحدهم لحين مساومة مالكها على إعادتها له نظير تحصلهم على مبلغ مالى، وتم بإرشادهم ضبط السيارة وأقروا بتخلصهم من هاتف المجنى عليه بإلقائه بأحد المصارف.



