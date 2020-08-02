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مرأة

أكلات العيد .. طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:00 م
ستيك بالمشروم
ستيك بالمشروم
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رشا عوني
في ثالث أيام العيد، تبدأ الأمهات في التفكير في أكلات جديدة ومختلفة، بعيدا عن الفتة، خاصة مع تناول الكثير منها خلال أول يومين بالعيد، لذا يمكنك تقديم أكلات سريعة صحية دايت لتقليل الدهون في الجسم بعد تناول الفتة وأكلات العيد. 

نقدم لك طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت

المكونات : 

 صوص المشروم :
ربع كوب فطر شرائح
2 ملعقة بصل مفروم 
فصين ثوم مهروس
ملعقة ثوم باودر
ملح و فلفل اسود 
كوب حليب
ملعقة دقيق
نصف ملعقة نشا 

مكونات الستيك : 
كيلو لحم ستيك
ملعقتين زيت زيتون
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ثوم باودر
ملعقة بهارات لحم 
ملح و فلفل اسود 
ملعقة صغيرة روزماري


طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت : 

تبلي اللحم بالبهارات واتركيه لمدة نصف ساعة. 
ضعي زيت الزيتون في المقلاة ثم ضعي شرائح اللحم لمدة دقيقتين مع التقليب. 
ضعي البصل والثوم معا وقلبيهم. 
ضيفي البهارات والمشروم وقلبي لمده دقيقتين. 
ضيفي الحليب أثناء التحريك وأضيفي ملعقة الدقيق أو النشا لجعل الصوص ثقيل. 
 يمكن تقليل الكمية أو زيادتها حسب الكثافة المفضلة للصوص ويمكن الاستغناء عنه. 
ارفعي الصوص عن النار ويصب على اللحم يقدم مع الخضار المسلوق. 
أكلات العيد .. طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت
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