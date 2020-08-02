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رياضة

برشلونة يحقق حلم راكيتيتش بالاعتزال مع أشبيلية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:12 م
إبفان راكيتيتش
إبفان راكيتيتش
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لمياء الياسين
وافق مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني على رحيل نجمه الكرواتي إيفان راكيتيش إلى صفوف إشبيلية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة وافقت على عودة راكيتيتش إلى إشبيلية وتحقيق حلم اللاعب الكرواتي بالاعتزال في صفوف الفريق الأندلسي.

وأضافت الصحيفة، أن قيمة صفقة انتقال انتقال راكيتيتش إلى إشبيلية ستتكلف 10 ملايين يوور.

وكان راكيتيتش انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2014 قادما من نادي إشبيلية.

وشارك راكيتيتش مع برشلونة في 31 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وصنع 3 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ إيفان راكيتيتش 20 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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