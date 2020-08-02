وسط أجراءات احترازية.. دير الشايب بالأقصر يعلن فتح أبوابه أمام الزوار

أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر ، تحت رعاية نيافة «الأنبا سلوانس» أسقف ورئيس الدير، عن بدء إستقبال الزائرين من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 أغسطس، طوال أيام الأسبوع معادا يومي "الجمعة والأحد" .





وأوضح الدير، في بيان صادر له بان يفتح الدير للصلاة الطقسية في كنيسة الأنبا باخوميوس من يوم الإثنين إلى الخميس على أن يكون قداسان يوميًا طوال فترة صوم السيده العذراء مريم.





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والقداس الأول من الساعة 7 صباحًا إلي الساعة 9:30 صباحًا ويبدأ القداس الثاني من الساعة 10 صباحًا إلى 12 صباحًا و لا توجد صلوات للشعب يومي الجمعة والأحد.





أما قداس الدير الخاص بالرهبان يكون في كنيسة العذراء مريم ويبدأ الساعة 10 صباحًا أيام "الإثنين، والثلاثاء، والخميس" أما يومي "الأربعاء والجمعة" الساعة 11 صباحًا.





بالنسبة لعشيات صوم العذراء مريم تبدأ من يوم الجمعة الموافق 7-8-2020 م، الساعة 5 مساء، يليها تمجيد العذراء مريم و ليلة عيد السيدة العذراء مريم يوم الجمعة الموافق 21-8-2020 م، تبدأ التسبحة الساعة 3 صباحًا ويليها صلوات القداس الألهي.





ويحتفل الدير يوم الاثنين الموافق 3-8-2020 م، بعشية عيد تذكار الآباء المتنيحين الساعة 5 مساء وتطيب الأجساد وزفها داخل الكنيسة، ويليها صباح باكر الثلاثاء صلوات القداس الإلهي في كنيستهم وهو قداس خاص بمجمع رهبان الدير فقط.





وأضاف الدير في بيانه، بأنه سوف يتم فتح باب "المعمودية المقدسة" يوم السبت من كل أسبوع فقط لا غير، وأن لا يذيد عدد الأطفال المعمدين عن 4 أطفال، وحضور مع كل طفل معمد عدد لا يتجاوز من 5 إلى 7 أشخاص فقط، ويصلي لهم القداس الإلهي من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا.



