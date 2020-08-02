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بين الناس

في ثالث أيام عيد الأضحى.. الهدوء يخيم على شوارع القاهرة والجيزة "فيديو وصور"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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مريم عزت- عمرو سيد - أشرف العمدة
تسود حالة من الهدوء التام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع شوارع محافظة القاهرة والجيزة، مثل منطقة وسط البلد وكورنيش النيل وكوبري قصر النيل، وكذلك منطقة حديقة الحيوان.

لم يكن هذا عادة المصريين في الأعياد، ولكن انتشار فيروس كورونا له رأي آخر.

واستعدت مديرية أمن القاهرة بتكثيف انتشارها بجميع المحاور والشوارع، والميادين ومحيط المنشآت الحيوية للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة العيد.
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