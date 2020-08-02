وزير الداخلية الهندي يكشف عن إصابته بكورونا ويطالب مخالطيه بالعزل الذاتي

كشف وزير الداخلية في دولة الهند، اميت شاه، اليوم الأحد، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ان اجرى اختبارا ثبتت إيجابية نتيجته وانتقال عدوى الفيروس كوفيد 19 إليه وتم إدخاله إلى المستشفى.





وكتب وزير الداخليه الهندي على حسابه عبر تويتر، اليوم، قائلا: "أطلب منكم جميعًا - الذين اتصلوا بي - في الأيام القليلة الماضية، أن يعزلوا أنفسهم ويخضعوا للاختبار".

कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परन्तु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं। — Amit Shah (@AmitShah) August 2, 2020

وتجاوز إجمالي معدل حصر المصابين بفيروس كورونا في الهند حاجز 1.7 مليون، بوجود 54736 حالة إيجابية جديدة و853 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبلغ إجمالي حالات الإصابة بـ كوفيد 19 في الهند 1750724 حالة، بما في ذلك 567730 حالة نشطة، و1145630 تم شفاؤها، و 37364 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة.





وارتفعت حالات الشفاء في الهند إلى 1145629، في حين أن هناك 57730 حالة نشطة من عدوى الفيروس المستجد في البلاد في الوقت الحاضر.

وذكرت البيانات أن معدل الشفاء بين مرضى كوفيد 19 ارتفع إلى 65.44 %، بينما انخفض معدل الوفيات إلى 2.13 %.



