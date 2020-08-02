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أخبار العالم

وزير الداخلية الهندي يكشف عن إصابته بكورونا ويطالب مخالطيه بالعزل الذاتي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:35 م
وزير الداخلية الهندي
وزير الداخلية الهندي
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على صالح
كشف وزير الداخلية في دولة الهند، اميت شاه، اليوم الأحد، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ان اجرى اختبارا ثبتت إيجابية نتيجته وانتقال عدوى الفيروس كوفيد 19 إليه وتم إدخاله إلى المستشفى.

وكتب وزير الداخليه الهندي على حسابه عبر تويتر، اليوم، قائلا: "أطلب منكم جميعًا - الذين اتصلوا بي - في الأيام القليلة الماضية، أن يعزلوا أنفسهم ويخضعوا للاختبار".
وتجاوز إجمالي معدل حصر المصابين بفيروس كورونا في الهند حاجز 1.7 مليون، بوجود 54736 حالة إيجابية جديدة و853 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بـ كوفيد 19 في الهند 1750724 حالة، بما في ذلك 567730 حالة نشطة، و1145630 تم شفاؤها، و 37364 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة.

وارتفعت حالات الشفاء في الهند إلى 1145629، في حين أن هناك 57730 حالة نشطة من عدوى الفيروس المستجد في البلاد في الوقت الحاضر. 

وذكرت البيانات أن معدل الشفاء بين مرضى  كوفيد 19 ارتفع إلى 65.44 %، بينما انخفض معدل الوفيات إلى 2.13 %. 

ويعتبر اليوم هو الرابع على التوالي الذي تزيد فيه حالات الإصابة بـ كوفيد 19 بأكثر من 50000 في الهند، كما تم اختبار ما مجموعه 19821831 عينة حتى 1 أغسطس مع اختبار 46172 عينة أمس السبت.

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